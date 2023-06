Guedes se reúne com Tereza para garantir reeleição em Dourados

Prefeito agora busca se fortalecer em sua base para a disputa

O prefeito de Dourados, Alan Guedes, do PP (partido Progressistas), se reuniu recentemente com a senadora Tereza Cristina, também filiada ao PP, com o objetivo de consolidar sua pré-candidatura à reeleição, nas eleições municipais de 2024. A reunião, que contou com a participação de importantes membros do partido, resultou no apoio de Tereza Cristina, que exerce grande influência no partido e possui força política para tomar decisões estratégicas.

Ao jornal O Estado, o prefeito informou sobre o encontro. “A senadora Tereza Cristina sabe da minha intenção, é uma mentora, para todos nós do PP. Sempre conversamos muito sobre tudo. Nós estivemos juntos na última vez, no dia da filiação da nossa prefeita, Adriane Lopes, ocasião na qual também estavam duas lideranças importantes do PP Nacional, o senador Ciro e o querido amigo deputado Andre Fufuca. Tratamos mais de assuntos relacionados a pautas nacionais do partido e da bancada em Brasília.” O pacto entre Alan Guedes e Tereza Cristina garante ao atual prefeito o suporte político necessário para sua pré-candidatura à reeleição, deixando poucas chances para outros afiliados do PP de Dourados, que possam ter interesse em disputar o mesmo cargo. Um desses possíveis concorrentes seria o ex-deputado estadual Marçal Filho que, no ano passado, migrou do PSDB para o PP com a intenção de buscar reeleição, porém sem sucesso.

Nos últimos meses, Marçal Filho tem manifestado sua intenção de se lançar como pré-candidato à Prefeitura de Dourados no próximo ano, o que gerou especulações e comentários entre as lideranças do PP, que têm uma trajetória mais longa dentro do partido, como é o caso do prefeito Alan Guedes. Essa movimentação política intensificou a necessidade de Guedes assegurar seu nome como candidato pelo PP, evitando disputas internas que poderiam enfraquecer a legenda.

Com o nome de Alan Guedes cravado como pré-candidato pelo PP em Dourados, é chegada a hora de iniciar as negociações para formar alianças partidárias e buscar o apoio de outras legendas. Porém, Guedes prefere manter cautela sobre as conversas com diversos partidos, com o intuito de fortalecer sua base e ampliar suas chances de reeleição. “Ainda é cedo para falar em alianças partidárias para a eleição, mas temos, sim, conversas com diversas siglas. Muitos partidos estão estudando fusões e afins, então precisamos esperar todo esse movimento acontecer, respeitando o tempo de cada partido”, disse o chefe do Executivo.

No entanto, existe a possibilidade de que o PSDB decida lançar um candidato próprio, no próximo pleito. Essa medida poderia gerar um racha na aliança política que, até o momento, está fluindo harmoniosamente com o Governo do Estado. Caso isso aconteça, as relações entre o PP e o PSDB poderiam ser tensionadas, trazendo desafios para a manutenção da atual aliança política na maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul.

Sobre o tema, Alan Guedes destaca que a construção de uma aliança com o PSDB pode ser importante, mas não é o que está na mesa, no momento. “Antes de falarmos em questões partidárias é preciso manter o foco nos projetos para Dourados. Eu tenho mais um ano e meio de mandato e, nesse tempo, tenho certeza de que iremos avançar muito com projetos que fazem parte do Desenvolve Dourados e que já estão mudando a realidade de muitas regiões da nossa cidade. Já temos mais de R$ 80 milhões sendo investidos em mais de 20 projetos e tudo isso vai se acelerar ainda mais, com a parceria do Governo do Estado e o apoio da bancada federal, que sempre estendeu as mãos para Dourados.” Ainda em relação à aliança política, o prefeito lembrou que, antes de questões partidárias, teve a oportunidade de participar da construção de um projeto para Mato Grosso do Sul, em que Dourados teve um papel muito importante.

Ele cita que a senadora Tereza Cristina, na época ministra da Agricultura, o presidente estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja, na época governador do Estado, e o atual governador, Eduardo Riedel, na época secretário de Infraestrutura, o convidaram para integrar o programa de apoio a Riedel ao governo, na eleição. “Entendi na época e entendo mais ainda agora, que o Eduardo Riedel é o mais preparado para direcionar nosso Estado pelos próximos anos.

Então, diante dessa parceria, afinidade e amizade fica até ruim falar de questões ou acordos partidários, nesse momento. Estamos trabalhando e tenho a convicção de que Dourados será sempre nossa prioridade, em todas as conversas e debates.”

