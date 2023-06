Feriado será de tempo instável com possibilidade de tempestade em MS

A previsão do tempo para hoje (13), indica tempo instável com possibilidade de tempestades em Mato Grosso do Sul. Segundo o centro meteorológico, a passagem de uma frente fria pelo Estado favorecer o aumento de nebulosidade e queda de temperaturas no período da tarde.

De acordo com informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), São previstas temperaturas mínimas na região sul do estado, entre 7-9°C e as máximas podem atingir valores de 12°C.

A Cemtec ainda informa que pontualmente, podem ocorrer temperaturas mais baixas, com termômetros abaixo de 5°C.Já na região norte de Mato Grosso do Sul, esperam-se mínimas entre 9-11°C e máximas de até 19°C. Em Campo Grande, mínima de 10°C e máxima não deve ultrapassar os 14ºC.

Os ventos sopram do quadrante sul com valores entre 30-50 km/h e localmente

podem atingir valores acima de 50 km/h.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.