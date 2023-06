Confira o que abre e fecha no comércio no feriado do padroeiro da Capital

O segundo feriado católico do mês de junho, o dia do padroeiro da Capital, Santo Antônio, é comemorado hoje (13), e, com isso, ocorre alteração no funcionamento dos órgãos públicos estaduais e municipais de Campo Grande. Fique atento sobre o que abre e fecha neste dia. O expediente nas repartições públicas municipais e estaduais está suspenso no feriado do dia 13, porém, serviços essenciais, nas unidades de saúde, permanecem funcionando normalmente, como os centros regionais 24 horas e as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento).

Conforme a CDL (Câmara dos Dirigentes Logistas), o comércio de Campo Grande está autorizado a funcionar das 9h às 18h, com exceção das lojas localizadas em shoppings. A abertura do comércio é facultada ao empregador. Aqueles que decidirem abrir o empreendimento no feriado devem compensar seus empregados com folga, posteriormente.

A Amas (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados), esclareceu que as empresas da Capital poderão funcionar normalmente, no feriado de Santo Antônio, porém os supermercados que optarem por abrir, deverão conceder, em contrapartida, as folgas compensatórias a seus funcionários.

Nos shoppings da Capital, o funcionamento seguirá normalmente, tanto as lojas quanto a praça de alimentação e os cinemas, conforme a programação. Além disso,a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informa que as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público nesta terça-feira (13), quando é comemorado o Dia de Santo Antônio. A decisão segue a resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias os feriados de âmbito nacional.

No Hemosul Coordenador, na Capital, não haverá atendimento na terça-feira (13). O atendimento volta ao normal na quarta-feira (14), mas, na sexta-feira (9), as doações poderão ser feitas até às 12h.

