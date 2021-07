Guarda Municipal na Capital recebe um milhão e meio. Este valor é para a construção de seis bases em Campo Grande. É R$1,5 milhão. O valor citado é de emenda. Tal recurso veio da senadora Soraya Thronicke (PSL/MS).

Assim, as seis bases operacionais para a Guarda são importantes. Isso porque, elas serão construídas nas regiões urbanas do Bandeira, Lagoa, Imbirussu, Anhanduizinho, Prosa e Segredo.

Mas, para cada um das construções, o valor gasto é de R$ 250 mil. Assim, ao todo, vão ocupar 148 m² de área construída.

Por isso, segundo Soraya Thronicke, o meio-de-campo do vereador Coronel Alírio Villasanti (PSL) é importante. Porque ele tem ouvido os pedidos das forças de segurança de Campo Grande (MS).

Sobre o assunto, a senadora disse. “Procuro destinar as minhas emendas parlamentares para as entidades e instituições que mais necessitam. Graças ao Coronel Villasanti, fiquei sabendo sobre a necessidade dessas bases para a Guarda. Agora, os guardas municipais poderão ter mais segurança. Com isso, vem também conforto e estrutura. Assim, melhor atendem a população campo-grandense”, ressaltou.

Já o vereador Coronel Alírio Villasanti agradece. “É uma satisfação receber a confirmação desta verba. É R$ 1,5 milhão da emenda da senadora Soraya Thronicke”, destaca e explica. “A senadora ouve os vereadores e ouve o seu partido. E, com isso, consegue verificar e atender as demandas da comunidade. A construção dessas bases era um pedido antigo dos guardas e agora será atendido”, pontuou.

O presidente do SINDGMCG/MS (Sindicato dos Guardas Municipais de Campo Grande/Mato Grosso do Sul), Hudson Bonfim, agradeceu.

A gratidão veio para ambos os parlamentares. “A senadora sempre ouviu nossas reivindicações. Parabenizo Soraya Thronicke. Ela demonstra na prática compromisso. Isso é feito com a sociedade. Nós temos certeza que agora estamos bem. Ela nos representa no Senado”, finalizou.​​

