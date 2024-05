Governo Lula desmente fake news e nega ter patrocinado show de Madonna no Rio: “Chega de mentira”

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desmentiu, por meio de nota oficial e vídeo, fake news que dizem que o show de Madonna no Rio de Janeiro teria recebido patrocínio federal, inclusive via Lei Rouanet. O tema foi debatido no Brasil Agora desta segunda-feira (6).

Na verdade, o espetáculo, que atraiu 1,6 milhão de pessoas à praia de Copacabana no último sábado (4), teve como patrocinadores o banco Itaú e a cerveja Heineken, com apoio da prefeitura do Rio e do governo do estado do RJ.

“Esta fabricação de notícia falsa não é apenas irresponsável, mas perigosa, principalmente quando desvia a atenção de questões críticas, como a tragédia em curso no Rio Grande do Sul. Recentemente, o estado foi assolado por temporais devastadores, exigindo uma resposta rápida e eficiente das autoridades para mitigar o sofrimento da população afetada”, disse o governo, em nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

O ministro da Secom, Paulo Pimenta, publicou vídeo nas redes sociais em que se disse “perplexo com a quantidade de mentiras, fake news e desinformação”.

“As pessoas, de forma criminosa, disseminam uma mentira, que [o show] foi financiado com a Lei Rouanet, com dinheiro do governo federal, dinheiro que poderia estar sendo investido no RS. Isso é mentira. A hora é de a gente fazer uma grande corrente positiva”, pediu Pimenta, gaúcho de Santa Maria (RS).

“Vamos denunciar essas pessoas, que não merecem o nosso respeito. Pelo menos em respeito às famílias das pessoas que morreram, vocês podem parar de mentir”, completou Pimenta, indignado com a fake news.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: