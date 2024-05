Sul-mato-grossense é preso com fuzis e droga na fronteira

No último domingo, (05), um sul-mato-grossense chamado Ramires Melgarejo de Freitas foi preso em uma base do narcotráfico na fronteira entre o Paraguai e Mato Grosso do Sul, juntamente com um homem de nacionalidade paraguaia, Fidel Arce Rodríguez. Eles estavam em uma propriedade rural no distrito de Cerro Corá, próximo a Ponta Porã.

Na operação, agentes especiais da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) apreenderam aproximadamente cinco mil quilos de maconha, distribuídos em 256 bolsas, além de um carro, duas motos, celulares e duas escopetas, uma semiautomática e outra de repetição.

O local funcionava como um ponto de armazenamento de maconha pronta para o consumo, situado no sítio da Colônia Santa Clara. De acordo com informações do serviço de inteligência da Senad, a estrutura pertence a uma organização criminosa que envia de cinco a dez toneladas de maconha mensalmente para facções brasileiras.

Anteriormente, Ramires Melgarejo de Freitas residia em Dourados, onde, até 2015, possuía uma pequena loja de roupas no bairro Chácara Cidelis.

