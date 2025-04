Governo licita 1⁰ trecho do asfalto da MS-444 que encurta viagem de Selvíria à Capital

O Governo do Estado publicou o edital de licitação para contratar o primeiro lote da pavimentação da MS-444 que liga a BR-158, em Selvíria com a MS-112, no município de Inocência, uma extensão de 46 km . Nesta etapa inicial serão investidos R$ 39,9 milhões no asfaltamento de 17,06 km. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, a pavimentação desta rodovia além de encurtar em 20 km o trajeto entre Campo Grande e Selvíria, cria uma nova alternativa de acesso ao Estado de São Paulo na região de São José do Rio Preto . Também vai garantir o escoamento da produção de 456 agricultores familiares de quatro assentamentos da região , além do eucalipto destinado a futura fábrica de celulose em Inocência .

Para quem mora em Selvíria a viagem até Campo Grande será mais rápida com o trajeto pela MS-444 até MS-112, daí alcançando Água Clara e na sequência chegará à Capital pela BR-262. Atualmente esta viagem é feita pela BR-158 até Três Lagoas e daí alcança a BR-262 com destino à Capital . O asfaltamento da MS-444 foi tema de uma indicação do deputado Gerson Claro, aprovada fevereiro de 2019 . ” Está no planejamento do Governo do Estado lançar ainda neste semestre os outros dois lotes para fechar os 29 km restantes do trajeto “, revela Gerson .

