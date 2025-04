Edital amplia mais de 164 vagas para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul

Vagas são para áreas da saúde com atuação no hospital

Nesta terça-feira (1º), O Governo do Estado anunciou a ampliação das vagas do concurso público SAD/SES/FUNSAU para provimento de pessoal no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul). Foram 164 novas vagas adicionadas ao edital.

Do total, 162 vagas são destinadas ao cargo de Profissional de Serviços Hospitalares, distribuídas entre as seguintes funções: fisioterapeuta (26 vagas), psicólogo (2), farmacêutico bioquímico (2), enfermeiro (96), nutricionista (1) e médico (35, subdivididos por especialidades). Dentre essas vagas, 118 são para ampla concorrência, 31 reservadas para candidatos negros, 5 para candidatos indígenas e 8 para pessoas com deficiência.

Para o cargo de Auxiliar Técnico de Serviços Hospitalares, foram abertas duas vagas, ambas destinadas à ampla concorrência, por meio de concurso público de provas. Em setembro do ano passado, o hospital já havia recebido o reforço de 277 novos profissionais aprovados no concurso anterior.

A diretora-presidente da Funsau (Fundação Serviços de Saúde de MS), Marielle Alves Corrêa Esgalha, ressaltou a importância da ampliação das vagas e o papel do HRMS como referência na saúde do Estado:

“O HRMS é uma referência em diversas especialidades na saúde pública de Mato Grosso do Sul, e essa ampliação de vagas vem para fortalecer ainda mais nossa equipe. Com mais profissionais qualificados, conseguimos atender melhor a população e manter nosso compromisso com a excelência no atendimento. Essa é uma medida que trará um impacto positivo direto para os nossos pacientes”, afirma.

Com informações da Agência de Notícias de MS.

