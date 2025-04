Fumacê será aplicado em oito bairros de Campo Grande nesta terça-feira

Borrifação de inseticida ocorre das 16h às 22h para combater o Aedes aegypti; moradores devem abrir portas e janelas

O combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, será reforçado nesta terça-feira (1º) em Campo Grande com a aplicação do fumacê. O serviço de borrifação de inseticida em ultra baixo volume (UBV) será realizado das 16h às 22h em oito bairros da cidade.

As equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) percorrerão ruas nos bairros Universitário, Estrela Dalva, Jardim Veraneio, Jardim Seminário, Los Angeles, Alves Pereira, São Francisco e Planalto. O itinerário inclui vias como a Rua Mena Barreto, no Universitário, e a Rua das Palmeiras, no Estrela Dalva.

Para que o inseticida atinja os mosquitos em áreas internas, moradores devem manter portas e janelas abertas durante a aplicação. O produto tem como alvo os mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, que transmitem as doenças.

O serviço pode ser adiado ou cancelado caso chova, ventos fortes ou neblina dificultem a dispersão do inseticida. Apesar da aplicação do fumacê, a eliminação de criadouros continua sendo essencial para conter a proliferação do Aedes aegypti.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram