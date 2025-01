Homem é encontrado no chão com sangramento no rosto e ferimentos na cabeça, em Ivinhema

Neste domingo (26), um homem foi encontrado na rua, caído e com sinais de ferimento no rosto. Por não estar sem documentos, ainda não há informações sobre sua identificação. O caso aconteceu em Ivinhema, cidade distante 289km de Campo Grande. A vítima morreu pouco depois de chegar ao hospital.

O homem foi encontrado na Av. Ataíde Teodoro de Oliveira, em frente a uma bar. Segundo informações de sites locais, a vitima foi encontrada caída no chão, apresentando sangramento no nariz e na boca e com marcas de lesão na cabeça. O nome do estabelecimento não foi divulgado.

Após ligarem para o Corpo de Bombeiros, a vitima foi encaminhada para o hospital, onde morreu pouco tempo depois.

O caso foi registrado na delegacia da cidade como morte a esclarecer e está sendo investigado.