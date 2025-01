Depois de tentar a prefeitura, Luso Queiroz será candidato em 2026

Faltando mais de um ano para as eleições de 2026, partidos políticos já estudam fusões e eleitores escolhem os principais candidatos à Presidência da República, mas muitos rearranjos ainda devem ser feitos. Regionalmente não é diferente, e quem tem pretensão de chegar na bancada federal, ou ao cargo do Governo do Estado, já estuda as melhores opções, como o caso de Luso Queiroz (PSOL), que já confirmou que será pré-candidato, mas em cargo ainda incerto.

Luso foi candidato a prefeito nas eleições municipais de 2024 com mais de 3 mil votos e sabe que a política é imprevisível e já adiantou sua pretensão. “A princípio, o governo do Estado, mas há possibilidade de mudança ao longo do caminho”, segundo ele, iniciativa é pautada no “clamor popular”.

“Eu senti isso no dia da votação, quando as pessoas começaram a me enviar mensagens pedindo para que eu não desistisse. Isso me deixou um pouco aflito no dia […] Mas, ao mesmo tempo, me anima. A gente sente que, de uma certa forma, agradou a população. Eu posso até contar um caso que ocorreu ali no Irlandês Pub, onde um eleitor chegou para mim e falou – Luso, eu sou de extrema-direita, mas o meu voto foi para você, porque você foi coerente nas suas palavras-”.

Filiado ao PSOL desde 2018, Luso estuda outras possibilidades para o próximo ano. “O PSOL é o partido que me deu a chance de concorrer à Prefeitura de Campo Grande, realizou um sonho para mim, então eu tenho uma missão de organizar o pessoal. São 38 candidaturas, quando você soma governo, vice, senador, dois suplentes, 24 deputados estaduais, nove federais. Então, é bastante gente. Agora, eu não vou negar que existem outros partidos querendo conversar comigo”. Segundo ele, tais partidos devem ser revelados na primeira semana de fevereiro.

Luso contou que adquiriu experiência em 2024, sendo ‘vidraça’ pela primeira vez, levando em conta que, em anos anteriores, quando não foi candidato, esteve em coordenação ou mesmo como colaborador de campanha. “Acredito que eu vou saber gerir melhor a minha equipe, para ajudar, não sobrecarregar. E eu também acredito que eu terei mais apoiadores, mais militância, uma chapa muito mais organizada”.

Por último, Luso comentou sobre o futuro do PSOL, que terá um congresso no final do ano para a eleição da direção regional do partido. “Nós temos um presidente que tem uma contribuição de mais de 16 anos, então eu acredito que a gente precisa de renovação para o próximo mandato”. O comerciário concluiu dizendo que continuará defendendo pautas do Meio Ambiente, mais direitos trabalhistas, aumento salarial, diminuição da carga horária de trabalho, defendida pela sigla, e “uma produção agrícola que atenda as necessidades do povo sul-mato-grossense”.

Por Carol Chaves

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram