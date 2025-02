Mato Grosso do Sul tem alerta de chuva intensa e ventos de até 100 km/h nesta quinta-feira

A quinta-feira (6) começou com tempo instável em Mato Grosso do Sul, sob alerta para risco de chuva intensa e ventos fortes, que podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso de perigo potencial permanece válido até as 10h desta manhã.

Em Campo Grande, o céu está nublado, com temperatura de 23ºC. Ao longo do dia, os termômetros não devem passar dos 27ºC, mantendo um clima mais ameno em relação aos últimos dias. Para sexta-feira (7), a máxima prevista em Campo Grande sobe para 28ºC. O fim de semana, no entanto, promete ser mais quente. No sábado (8), os termômetros podem chegar a 32ºC, enquanto no domingo (9) a temperatura máxima deve atingir 33ºC.

Apesar do aumento no calor, a meteorologia alerta para pancadas de chuva e tempestades isoladas, consequência da atuação de uma área de baixa pressão atmosférica associada a uma frente fria. Na região pantaneira, as máximas para esta quinta-feira alcançam 34ºC em Porto Murtinho, enquanto Corumbá e Aquidauana registram 29ºC, e Coxim deve ter 28ºC.

Já no sul do Estado, Ponta Porã não passa dos 27ºC, enquanto Dourados chega a 28ºC.

Outras cidades têm previsão de 29ºC em Bonito, Três Lagoas, Bataguassu e Maracaju devem registrar máxima de 28ºC. Em Costa Rica, Ivinhema, Nova Alvorada do Sul e Nova Andradina os termômetros alcançam 27ºC e em São Gabriel do Oeste, 26ºC.

Com o risco de ventos fortes e chuva intensa, a Defesa Civil recomenda que a população fique atenta a possíveis quedas de árvores e postes, além de evitar áreas alagadas. Em caso de emergência, o órgão orienta acionar os serviços de emergência locais.

Com informações do Inmet

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram