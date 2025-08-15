Homem é encontrado morto em residência no bairro Dioclécio Artuzi, em Dourados

Na manhã desta sexta-feira (15), uma ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil, incluindo a perícia técnica, e da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), em Dourados. O delegado Matheus Rocha também esteve presente no local.

A equipe foi acionada para atender uma chamada no bairro Dioclécio Artuzi, onde um homem foi encontrado sem vida dentro de uma residência.

Segundo informações iniciais, a vítima pode ter morrido por causas naturais ou devido ao consumo excessivo de bebida alcoólica. Contudo, apenas os exames periciais poderão confirmar a real causa da morte.

Os trabalhos de investigação e coleta de evidências seguem em andamento na cena. A área foi isolada para os procedimentos da perícia, que deve concluir o laudo nos próximos dias.

Mais informações serão divulgadas assim que houver atualização oficial sobre o caso.

