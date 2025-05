Governo federal bloqueia R$ 31,3 bilhões no Orçamento de 2025 para cumprir meta fiscal

O governo federal publicou, na noite dessa sexta-feira (30), o decreto que determina o bloqueio de R$ 31,3 bilhões no Orçamento de 2025, como parte da estratégia para manter o equilíbrio fiscal. O corte havia sido antecipado na semana passada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e afeta diretamente os ministérios e as emendas parlamentares de bancada.

Do total bloqueado, R$ 24,3 bilhões atingem os orçamentos ministeriais e R$ 7 bilhões correspondem a emendas de bancada, valores normalmente destinados por parlamentares para obras e investimentos em suas regiões.

Corte dividido entre bloqueio e contingenciamento

Segundo detalhamento do Ministério do Planejamento e Orçamento, os ajustes foram divididos em duas categorias:

R$ 10,6 bilhões em bloqueios: valores que só poderão ser liberados se houver redução nas despesas obrigatórias;

R$ 20,7 bilhões em contingenciamentos: montante que poderá ser desbloqueado ao longo do ano, caso a arrecadação aumente.

Ministérios mais afetados

As cinco pastas com os maiores cortes (soma de bloqueios e contingenciamentos) são:

Ministério das Cidades: R$ 4,28 bilhões

Ministério da Defesa: R$ 2,59 bilhões

Ministério da Saúde: R$ 2,36 bilhões

Ministério do Desenvolvimento Social: R$ 2,12 bilhões

Ministério dos Transportes: R$ 1,48 bilhão

Esses cortes podem afetar programas habitacionais, obras de infraestrutura, ações sociais e investimentos em saúde pública.

Prazo para definição dos cortes específicos

O decreto dá um prazo de cinco dias úteis, até 6 de junho, para que cada órgão indique quais programas e ações sofrerão os cortes. A expectativa é que as pastas preservem iniciativas essenciais e busquem minimizar os impactos sociais e econômicos.

IOF em alta e resistência no Congresso

Além do bloqueio orçamentário, o governo anunciou na última semana o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que incide sobre crédito, câmbio e seguros. Com essa medida, o Executivo espera arrecadar R$ 20,5 bilhões, reforçando o caixa e evitando novos cortes.

Contudo, a proposta enfrenta resistência no Congresso Nacional, o que pode comprometer os planos do governo. O ministro Fernando Haddad alertou que, sem a aprovação da medida, será necessário um contingenciamento adicional.

“Expliquei as consequências em caso de não aceitação da medida. Isso acarretaria em um contingenciamento adicional e nos deixaria em um patamar bastante delicado do ponto de vista do funcionamento da máquina pública”, afirmou Haddad na quarta-feira (28).

