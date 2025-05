UEMS abre vagas em cursos de graduação para quem já tem diploma

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com vagas abertas em diversos cursos de graduação, destinadas exclusivamente a portadores de diploma de ensino superior. O edital foi publicado na última sexta-feira (30), e as inscrições terão início nesta segunda-feira (2), com prazo até sexta-feira (6).

As oportunidades contemplam campi em Campo Grande, Dourados e diversas cidades do interior do Estado. Os interessados devem procurar diretamente a Coordenadoria do curso desejado e apresentar a documentação exigida, que inclui:

– Cópia do diploma registrado;

– Cópia do histórico escolar da graduação;

– Documentos pessoais;

– Outros documentos listados no edital.

Em Campo Grande, há vagas para cursos de licenciatura e bacharelado nas áreas de:

– Turismo

– Terapia Ocupacional

– Teatro

– Psicologia

– Pedagogia

– Letras

– Geografia

– Fonoaudiologia

– Ciências Biológicas

–Dança

– Administração Pública

– Direito

– História

Já em Dourados, os cursos com vagas incluem:

– Ciências da Computação

– Física

– Pedagogia

– Matemática

– Engenharia Física

– Enfermagem

– Turismo

Também há oportunidades em Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Aquidauana, Bataguassu e Cassilândia.

O resultado preliminar será divulgado no dia 16 de junho. Quem quiser interpor recurso poderá fazê-lo entre os dias 17 e 18 de junho. Os candidatos podem tirar dúvidas diretamente com a Coordenadoria do curso de interesse, com o Setor de Graduação pelo e-mail: [email protected] ou com a Diretoria de Registro Acadêmico, pelo e-mail [email protected].

