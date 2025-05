China amplia embargo e proíbe importação de toda carne de aves do Brasil após aumento de casos suspeitos de gripe aviária

A China anunciou, nessa sexta-feira (30), a ampliação do embargo à carne de aves brasileira, suspendendo todas as importações de produtos derivados de aves provenientes do Brasil. A decisão ocorre em meio a um aumento de casos suspeitos de gripe aviária, incluindo o primeiro registro em São Paulo, na cidade de Guarulhos, que entrou oficialmente para o radar do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) nesta sexta.

Com a nova medida, nenhuma proteína de origem aviária do Brasil poderá entrar em território chinês, incluindo cortes in natura, processados e subprodutos. A Administração Geral de Alfândegas da China também determinou que todos os resíduos animais e vegetais de navios que chegarem do Brasil deverão ser tratados sob supervisão aduaneira, não podendo ser descartados sem autorização.

Segundo informações da agência Reuters, o Brasil solicitou que a restrição fosse limitada apenas às cidades afetadas pelos surtos, mas o pedido foi ignorado por Pequim. A medida chinesa é vista como mais rígida do que a de outros países importadores.

De acordo com a plataforma do Mapa sobre a Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves (SRN), há 12 casos suspeitos da doença sendo investigados no país, a maioria em aves silvestres. O caso mais recente foi identificado em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

Até o momento, apenas um caso foi confirmado em granja comercial, no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. A desinfecção dos galpões e equipamentos na granja foi concluída em 22 de maio, dando início ao chamado “vazio sanitário” de 28 dias. Se não houver novos registros até o final desse período, o Brasil poderá tentar retomar suas exportações a partir da normalização do status sanitário.

Impacto no comércio exterior

O Brasil é atualmente o maior exportador mundial de carne de frango, com US$ 10 bilhões em exportações em 2024, representando cerca de 35% do comércio global. A decisão chinesa, portanto, afeta diretamente a balança comercial brasileira.

Além da China, outros 23 países já adotaram restrições à importação da carne de aves do Brasil, de acordo com o Mapa. A mais recente atualização, em 28 de maio, mostra que o Kuwait suspendeu as importações de todo o território brasileiro, enquanto a Macedônia do Norte ampliou sua restrição do Rio Grande do Sul para todo o país.

Por outro lado, a Namíbia flexibilizou sua posição, limitando o embargo apenas ao estado do Rio Grande do Sul.

Expectativas do setor

Setores ligados à avicultura e ao agronegócio demonstram preocupação com o impacto econômico da decisão chinesa, mas mantêm esperança de reversão caso o país consiga manter o controle sanitário dos surtos.

Enquanto isso, o Ministério da Agricultura segue monitorando os focos da doença, buscando garantir a transparência dos dados e a segurança do consumo interno.

