Governo Federal anuncia Gleisi Hoffmann para assumir a Secretaria de Relações Institucionais

A deputada federal Gleisi Hoffmann vai substituir Alexandre Padilha, que assumirá o Ministério da Saúde no lugar de Nísia Trindade. A posse da nova ministra está marcada para o dia 10 de março

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na manhã desta sexta-feira, 28 de fevereiro, com a deputada federal e presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, e a convidou para assumir a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Gleisi vai substituir o atual ministro da SRI, Alexandre Padilha, que foi recém indicado para o Ministério da Saúde.

A posse de Padilha está prevista para o próximo dia 6 de março, e a de Gleisi para o dia 10.

Com informações da Agência Gov.

