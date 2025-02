Papa Francisco apresenta melhoras, mas estado de saúde ainda exige cuidados

Pontífice de 88 anos segue internado em Roma, recebendo tratamento para pneumonia bilateral; compromissos públicos foram cancelados

O Papa Francisco apresentou melhora após superar a fase crítica da pneumonia bilateral diagnosticada há duas semanas. Segundo o Vaticano, o pontífice de 88 anos está consciente e continua recebendo tratamento no Hospital Gemelli, em Roma.

Internado desde 14 de fevereiro, Francisco enfrentou uma infecção polimicrobiana nos pulmões e chegou a necessitar de oxigenação de alto fluxo. Nos últimos dias, médicos relataram uma evolução positiva, permitindo a redução gradual da terapia respiratória. No entanto, seu estado ainda exige acompanhamento constante, e todos os compromissos públicos foram cancelados para preservar sua recuperação.

Durante a internação, o Papa se mantém ativo dentro das limitações do tratamento. De acordo com o Vaticano, ele lê jornais, assina documentos e reza diariamente. O porta-voz Matteo Bruni afirmou que a equipe médica segue monitorando a evolução clínica do pontífice, sem previsão de alta.

Fiéis ao redor do mundo continuam enviando mensagens de apoio e realizando orações pela recuperação do líder da Igreja Católica. No Vaticano, grupos de peregrinos se reúnem diariamente na Praça de São Pedro em demonstrações de solidariedade.

