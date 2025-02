Último dia para renovação da matrícula da UnAPI da UFMS; novos ingressantes se inscrevem em março

Candidatos que já participaram do programa têm até esta sexta-feira (28) para garantir vaga; novos interessados poderão se inscrever nos dias 6 e 7 de março

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) encerra nesta sexta-feira (28) as inscrições presenciais para pessoas idosas que já participaram da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UnAPI) em anos anteriores. Já os novos participantes poderão se inscrever nos dias 6 e 7 de março. O programa oferece 2.653 vagas gratuitas em atividades de ensino, cultura, saúde, esporte e lazer nos câmpus de Campo Grande, Aquidauana, Coxim, Três Lagoas, Naviraí e Corumbá.

Cada participante pode escolher até quatro atividades de extensão e duas disciplinas de graduação. Caso as vagas desejadas já estejam preenchidas, o candidato será incluído em uma lista de espera. Entre as opções disponíveis estão cursos de informática, idiomas (inglês, espanhol, italiano e Libras), oficinas de memória, teatro, yoga, dança de salão, capoterapia, fitoterapia e alfabetização. As atividades começam em 17 de março.

Locais e horários das inscrições

As inscrições são presenciais e ocorrem nos seguintes locais e horários:

Campo Grande – Secretaria da UnAPI (Setor 2, Bloco 6, Complexo EaD e Escola de Extensão)

• 8h às 11h e 13h às 16h

Coxim – Câmpus de Coxim (Av. Márcio de Lima Nantes, s/n, Bairro Vila da Barra) e Centro de Convivência do Idoso/Conviver Real Idade (R. João Canuto da Silva, s/n, Bairro Senhor Divino)

• 8h às 10h (Centro de Convivência)

• 14h às 16h (Câmpus de Coxim)

Aquidauana – Biblioteca da Unidade II (Rua Oscar Trindade de Barros, 740, Bairro Serraria)

• 8h às 11h e 13h às 16h

Três Lagoas – Secretaria da UMI/UnAPI (Campus I, Av. Cap. Olinto Mancini, 1662, Jardim Primaveril)

• 14h às 16h

Naviraí – Secretaria da UnAPI e Centro de Convivência dos Idosos Maria do Céu

• 8h às 10h e 14h às 16h

Corumbá – Câmpus do Pantanal, Sala D5 – Unidade I; Asilo São José; Centro de Convivência dos Idosos; Unidade Básica de Saúde Luis Fragelli

• 7h às 9h (UBS Luis Fragelli)

• 9h às 11h (Centro de Convivência dos Idosos)

• 13h às 15h e 17h às 19h (Câmpus do Pantanal, Sala D5 – Unidade I)

• 15h às 17h (Asilo São José)

O resultado final das inscrições será divulgado no dia 10 de março nos sites da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (Proece) e da UnAPI. Mais informações estão disponíveis no edital da UFMS.

