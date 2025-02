Governo do Estado realiza o “Acolhe Saúde” para fortalecer os serviços de saúde nos munícipios

O governo de Mato Grosso do Sul promoverá, entre os dias 25 e 27 de fevereiro de 2025, o evento Acolhe Saúde: Construindo o Futuro da Saúde no Mato Grosso do Sul, com o objetivo de capacitar e integrar os gestores municipais da área da saúde. A iniciativa, organizada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em parceria com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems-MS), reunirá os 79 novos secretários municipais de saúde e suas equipes no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

A programação contará com palestras, mesas-redondas e debates com especialistas, abordando temas essenciais como gestão de recursos, judicialização da saúde, saúde digital e atenção primária. O objetivo é alinhar estratégias para enfrentar desafios no setor e promover uma gestão mais eficiente.

Fortalecimento da rede de apoio

O secretário de Estado de Saúde, Dr. Maurício Simões Correa, destacou a importância da iniciativa para os novos gestores. “Assumir a saúde de um município é um desafio imenso, que exige conhecimento, planejamento e, principalmente, parceria. Nossa missão aqui é fortalecer essa rede de apoio, garantindo que cada gestor tenha acesso às ferramentas e informações necessárias para tomar decisões que façam sua gestão ser a melhor possível para a população”, afirmou.

O evento contará com a presença de autoridades como a Ministra da Saúde, Nísia Trindade, o presidente do Conasems (Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde), Hisham Hamida, e a presidente do Cosems-MS, Josiane de Oliveira. A abertura oficial será realizada pelo governador Eduardo Riedel, no dia 25 de fevereiro, às 18h.

Parceria entre estado e municípios

O Acolhe Saúde já era tradicionalmente realizado pelo Cosems-MS para orientar os novos secretários municipais. No entanto, em 2025, o evento ganhou reforço da Secretaria de Estado de Saúde, ampliando sua abrangência. Para a secretária-adjunta da SES, Crhstinne Maymone, essa parceria reforça o compromisso do governo com uma gestão eficiente. “O Acolhe Saúde é mais do que um evento de capacitação; é um momento marcante para a saúde nas gestões que estão iniciando neste ano, a abertura do caminho para a construção do trabalho integrado e eficiente que iremos desenvolver juntos como secretarias”, afirmou.

Além da troca de experiências e conhecimento teórico, o encontro também oferecerá suporte técnico para os gestores e suas equipes. Eles receberão orientações sobre os desafios práticos da gestão de saúde pública, garantindo que possam atuar de maneira mais eficaz em seus municípios.

