Brasil registra 194,3 mil novos migrantes em 2024

Dados estão no Boletim da Migração, que destaca proteção a refugiados e crescimento de comunidades brasileiras no exterior, que já somam 5 milhões de cidadãos

Em 2024, foram registrados 194.331 novos migrantes no Brasil. Os venezuelanos lideraram a lista de abrigados (94.726 pessoas), o que indica a necessidade de o Governo Federal prosseguir com políticas voltadas à crise humanitária daquele país. Outros Estados da América do Sul também se destacaram com pedidos de acolhimento em território brasileiro e, juntos, representaram 51.033 registros no ano passado.

Esses dados estão detalhados na 8ª edição do Boletim da Migração, divulgado pela Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), nesta quinta-feira (6).

Entre os motivos que levaram pessoas de outras nacionalidades a solicitar abrigo no Brasil em 2024 estão: reunião familiar (16.567), trabalho e investimentos (14.507) e estudo (8.725). Apesar de representarem números menores, os pedidos para cumprir missão religiosa (2,3 mil), fixar residência em fronteiras (1.966) e receber acolhida humanitária (4.317) também são considerados no levantamento.

O secretário Nacional de Justiça, Jean Keiji Uema, destaca que os dados são fundamentais para subsidiar políticas públicas baseadas em números reais e atualizados. “A migração é um fenômeno complexo que demanda respostas coordenadas. Com informações precisas, avançamos na construção de um país mais acolhedor e preparado para os desafios globais”, analisa.

As decisões do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) sobre pedidos de refúgio feitos no ano passado também demonstram a atuação do Brasil na proteção humanitária. Em 2024, foram concedidos 13.444 reconhecimentos de refúgio. A Venezuela segue como principal nacionalidade entre refugiados reconhecidos (12.726), seguida por Afeganistão (283) e Colômbia (121).

Brasileiros no exterior

O boletim também apresenta um panorama das comunidades brasileiras no exterior, baseado em dados do Ministério das Relações Exteriores (MRE). Até 2023, 4.996.951 cidadãos brasileiros viviam fora do País.

As principais regiões de destino são a América do Norte (2,26 milhões) e a Europa (1,67 milhão). Os Estados Unidos seguem como o país com o maior número de brasileiros residentes (2,08 milhões), seguido por Portugal (513 mil).

Transparência

Com a divulgação mensal do Boletim Migração, o Governo Federal reafirma o papel do Brasil como referência na gestão de fluxos migratórios. O documento está disponível na íntegra no site do MJSP e pode ser acessado pelo Painel da Migração no Brasil .

As informações atualizadas são baseadas em dados do Observatório das Migrações Internacionais (Obmigra), que reúne informações por meio do acordo de cooperação técnica entre o MJSP, o Ministério do Trabalho e Emprego, o MRE, a Polícia Federal, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Universidade de Brasília (UnB).

Com informações da Agência Gov.

