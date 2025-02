Homem é preso por cometer séries de estupros em Campo Grande

Na manhã de hoje (07), foi preso um dos irmãos que praticaram estupros em série na Capital no ano de 2024.

Em meados de outubro foi deflagrada operação para dar cumprimento aos mandados de prisão e busca e apreensão dos dois irmãos que eram apontados como suspeitos dos crimes sexuais. Um havia sido preso no dia 30 de outubro 2024.

Na manhã de ontem (06), o outro identificado como O.P.R. de 47 anos foi preso pela Primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ªDEAM) após buscas realizadas na região de mata no Barro Nova Bahia.

O indivíduo foi conduzido à sede da 1ª DEAM e, após a comunicação do cumprimento do mandado de prisão, foi ouvido em termo de interrogatório e encaminhado ao IML para coleta de material genético para confronto com o material coletado na vítima no dia dos fatos, permanecendo na 1ªDEAM à disposição da Justiça.

