STF e desfile de 7 de Setembro terão esquema especial de segurança em Brasília

SSP-DF prevê uso de drones, revistas e operação integrada para julgamento de Bolsonaro e evento cívico-militar

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) informou que um esquema especial de segurança está sendo montado para o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), dos réus do núcleo 1 da trama golpista, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, e para o desfile cívico-militar do dia 7 de setembro.

Na Praça dos Três Poderes, a operação será integrada entre a Polícia Judicial do STF e a SSP-DF, com utilização de equipamentos de última geração, incluindo drones com imagem térmica para monitoramento diurno e noturno do perímetro. O policiamento ostensivo será ampliado, com possibilidade de abordagens e revistas de mochilas em situações suspeitas, seguindo decisão do STF que proíbe acampamentos e obstruções na área.

Segundo o Governo do Distrito Federal, até o momento não há indícios de manifestações relacionadas ao julgamento. A partir de segunda-feira (1º), será instalada a Célula Presencial Integrada de Inteligência na sede da SSP-DF, reunindo órgãos de segurança locais e nacionais para otimizar o compartilhamento de informações, reduzir o tempo de resposta e ampliar ações preventivas, incluindo monitoramento de redes sociais e identificação de movimentações suspeitas.

Para o desfile do dia 7, que contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Esplanada dos Ministérios será interditada a partir das 17h de 6 de setembro, na altura da Catedral, e às 23h na alça leste, próximo à Rodoviária do Plano Piloto. O acesso do público será liberado às 6h do dia do evento, com pontos de revista instalados.

Estão proibidos itens como armas, objetos cortantes, substâncias inflamáveis, recipientes de vidro, fogos de artifício, mochilas grandes, barracas e drones não autorizados. O Comando Móvel da Polícia Militar também estará presente na área.

*Com informações da Agência Brasil

