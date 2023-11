Presidente da Cassems detalha dados financeiros do plano de saúde dos servidores

No encontro, foi deliberada a criação de uma comissão formada por três deputados estaduais para intermediar diálogo com o Governo do Estado

O presidente da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), Ricardo Ayache, esteve na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), em reunião com os deputados estaduais para detalhar os dados financeiros do plano de saúde.

No encontro com os parlamentares, na manhã desta quinta-feira (3), foi deliberada a criação de uma comissão composta por três deputados para intermediar esse diálogo com o Governo do Estado, em busca de soluções para a sustentabilidade do plano de saúde.

“Estamos enfrentando uma crise, que atinge todos os planos de saúde brasileiros, em consequência da pandemia, que obviamente leva a sobrecarga do sistema de saúde. Nós temos que ter um incremento da receita para reequilibrar as contas diante de um aumento exponencial das despesas assistenciais. É essa construção que a Assembleia Legislativa se propõe a intermediar”, relatou Ayache.

Para o presidente da Casa de Leis, Gerson Claro, o resultado da reunião é satisfatório. “A necessidade de reequilibrar as contas da Cassems existe. Então, para resolver a questão, tem que criar outra receita. É esse debate que a Assembleia Legislativa vai fazer e a Cassems deixou à disposição, inclusive, os seus dados. Nós vamos trabalhar para a busca da solução com responsabilidade, compromisso e a verdade, que foi o que sempre nos pautou nessa casa”.

Os parlamentares indicados para a composição desta comissão, que começará os trabalhos na próxima semana, são: Pedro Kemp, Antonio Vaz e Pedro Pedrossian Neto.

Detalhamento financeiro



Na reunião com parlamentares, o presidente da Cassems, Ricardo Ayache apresentou todos os gastos e investimentos da Cassems durante e após a pandemia de Covid-19, os impactos que a crise sanitária causou no plano de saúde e as medidas adotadas para superar esse cenário. A Cassems, em uma atuação de lisura e transparência, realiza anualmente assembleias de prestação de contas para beneficiários, além de disponibilizar os dados no Portal da Transparência e ser fiscalizada trimestralmente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Ayache ainda esclareceu os questionamentos referentes à redução da disponibilidade de caixa de R$17 milhões. Ocorre que o Governo do Estado efetuou o depósito no valor de 18 milhões de reais referente à contribuição patronal. Em 31 de dezembro de 2022, além de ser feriado bancário, não era um dia útil e, com isso, o recurso ficou em caixa.

Após a virada do ano, em 2023 o saldo foi incorporado aos demais recursos recebidos e utilizado para o custeio das despesas assistenciais. Conforme demonstrado no balancete do primeiro trimestre de 2023, o valor da disponibilidade comparativa do ano de 2022 e do primeiro trimestre de 2023 foi reduzida em 17 milhões de reais, apresentando um saldo de aproximadamente 900 mil reais, confirmando a utilização dos recursos que já não estavam mais disponíveis.



