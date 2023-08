MS busca reduzir desigualdades regionais por meio da inteligência de dados

Em um esforço ambicioso para combater as desigualdades regionais e proporcionar uma vida melhor para seus cidadãos, o Governo de Mato Grosso do Sul está lançando o Programa Municipalismo Ativo. Este inovador projeto visa fortalecer os municípios do estado por meio do uso estratégico da inteligência de dados, buscando abordar questões de saúde, educação e ambiente de negócios de maneira precisa e direcionada.

A iniciativa surge como resposta ao compromisso do governo estadual em criar soluções efetivas e sustentáveis para impulsionar o desenvolvimento local e, consequentemente, elevar a qualidade de vida da população sul-mato-grossense. O programa se baseia em uma parceria estratégica entre o Governo do Estado e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul (Sebrae/MS).

Radiografia precisa para ação cirúrgica

O cerne do Programa Municipalismo Ativo é a criação de uma “radiografia” abrangente de cada município, permitindo uma abordagem cirúrgica para resolver problemas específicos. Através da análise de dados, a administração estadual pretende identificar as necessidades críticas em setores vitais, como saúde, educação e ambiente de negócios.

Na área da saúde, por exemplo, a análise de dados proporcionará uma visão mais clara dos padrões e tendências relacionadas à saúde da população. Isso possibilitará um planejamento mais eficaz de recursos, permitindo aprimorar o atendimento médico e responder com maior agilidade a surtos e epidemias.

Da mesma forma, a educação também se beneficiará da inteligência de dados. A análise minuciosa permitirá a identificação de lacunas de aprendizagem, possibilitando a adoção de intervenções personalizadas para elevar a qualidade do ensino.

Além disso, o programa utilizará informações sobre o ambiente de negócios para impulsionar a geração de empregos e elevar a renda das pessoas, promovendo um ciclo de crescimento econômico sustentável.

Gestão orientada para o desenvolvimento

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, destacou a intenção do governo estadual em alavancar o desenvolvimento local por meio de políticas públicas eficazes. Ele enfatizou: “O objetivo é melhorar a vida das pessoas por meio de políticas públicas efetivas. O Programa Municipalismo Ativo vai apoiar o desenvolvimento local e fazer uma gestão orientada”.

O Programa Municipalismo Ativo abrirá espaço para a participação das 79 prefeituras do estado. Através de um portal dedicado, as prefeituras poderão apresentar seus projetos e aspirações, sem qualquer custo para os municípios. Essa colaboração ampliará as oportunidades de receber investimentos estaduais, fortalecendo ainda mais a capacidade de ação das administrações municipais.

Além dos benefícios: planejamento urbano e desenvolvimento territorial

O uso estratégico da análise de dados também terá impactos significativos no planejamento urbano. As informações coletadas permitirão a identificação precisa das áreas de maior necessidade, possibilitando a alocação eficiente de recursos para melhorias em transporte, saneamento e serviços públicos essenciais.