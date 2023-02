Governo contrata obra orçada R$ 1,4 milhão para conter erosão na MS-473

Após a erosão ocasionada pelas chuvas na MS-473, o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, anunciou nesta sexta-feira (24) a contratação emergencial de uma obra para reverter o problema no trecho que liga Nova Andradina ao campus do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul).

Com as constantes chuvas que assolaram Mato Grosso do Sul nas últimas semanas, a corrosão do solo na região foi agravada o que gerou maior preocupação a quem passa pelo local. Para evitar acidentes, o trecho foi sinalizado pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

Hélio Peluffo destaca que as obras terão início imediato a fim de garantir a segurança no trânsito para quem passa pela via.

“Por determinação do governador Eduardo Riedel, fizemos a contratação emergencial dessa obra para evitar estragos na rodovia e dar segurança às pessoas que usam o trecho, seja para estudar ou trabalhar. A Agesul vai dar suporte à empresa que vai executar a obra e pedimos à população todo o cuidado ao passar por esse trecho da MS-473”, ressaltou Peluffo.

A obra será coordenada pela empresa KM Engenharia no quilômetro 20 da rodovia e terá custo de R$ 1,4 milhão.

