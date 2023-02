Foragido há 12 anos pelo crime de estupro, é preso em Corumbá

Um homem, de 45 anos, foi preso nesta quinta-feira (23), pela Polícia Penal, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Corumbá, município a 417 quilômetros de Campo Grande. Ele era procurado pelo crime de estupro, cometido em 2011.

Conforme informações do portal Diário Corumbaense, ao perceber a presença dos policias penais, o homem ficou visivelmente nervoso, ato que chamou a atenção da equipe. Ele foi revistado, mas nada ilícito foi encontrado, porém ao realizar a checagem no sistema. foi encontrado um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro.

O homem foi denunciado e condenado a uma pena de 6 anos de reclusão. Após receber voz de prisão, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, ficando à disposição da Justiça.

O crime

Em junho de 2011, após sair de um pagode dando carona para a vítima, o acusado desviou o caminho, parou a moto em um lugar escuro e de pouco movimento. Ele agarrou vítima à força, a beijou e acariciou e colocou a mão por dentro da calça dela, tocando a sua vagina.

Serviço:

De acordo com o Art. 213, CP, estupro é constranger alguém, mediante violência 2 ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir 3 que com ele (a) se pratique outro ato libidinoso . Pena: 6 a 10 anos de reclusão. Se a vítima for menor de 18 anos e maior de 14 anos, pena de 8 a 12 anos de reclusão.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.