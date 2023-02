Após volta de shows na Expogrande, Luan Santana é atração confirmada em 2023

O cantor sertanejo Luan Santana é a mais nova atração confirmada para a Expogrande 2023. O evento será realizado entre os dias 13 a 23 de abril, e marca o retorno dos shows no Parque de Exposições Laucídio Coelho, Campo Grande.

Natura do município de Jaraguari, em Mato Grosso do Sul, Luan Santana se junta a outros nomes confirmados: Maiara e Maraisa, Ana Castela, Matheus e Kauan, Diego & Victor Hugo, Alok, e Pedro Sampaio na lista de apresentações do evento. Para 2023 o parque terá duas categorias de ingresso: quem irá só visitar a feira pagará um valor menor; quem for para os shows pagará um valor maior e terá acesso também ao restante da exposição.

De acordo com o presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), Guilherme Bumlai, os shows deste ano terminarão mais cedo, por volta da meia-noite, para amenizar o impacto sonoro causado pelo som alto, iniciativa que já foi garantida por decisão judicial. Ele também confirmou que os shows terão portões separados da feira, o que não impede que quem venha para os shows também visite a feira.

A expectativa é atrair um público e 100 mil pessoas e movimentar R$ 150 milhões durante os 11 dias da Expogrande. Além dos shows, o evento terá os tradicionais leilões de gado, de equinos e de ovinos, bem como circuito de palestras, expositores internacionais e fomento de negócios.

Outras atrações, venda de ingressos e preços ainda não foram anunciados pelos organizadores.

Com informações do repórter Laureano Secundo.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.