Governo Britânico oferece bolsas de mestrado para MS na Europa

O embaixador da Bolsa de Estudos Chevening no Brasil, presidente da Associação de Imprensa Estrangeira, o jornalista Edmar Figueiredo e Lara Papesso, Chevening Officer no Brasil, estarão em Campo Grande nesta quinta-feira (17), para uma série de palestras e entrevistas com a imprensa local e divulgação de oportunidade para os estudantes universitários e profissionais de MS, que queiram estudar no Reino Unido.

É a segunda vez que divulgam a bolsa de estudos em MS. Em 2015, estudantes de MS ganharam a bolsa de estudos em 2016 e foram fazer mestrado no Reino Unido por meio das lideranças. A Embaixada Britânica no Brasil vai selecionar profissionais com potencial de liderança para participar do intitulado “Programa de Bolsas Chevening 2023/2024”, com cursos de mestrado de um ano em qualquer universidade da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte e em diferentes áreas.

O programa é oferecido pelo Governo Britânico, financiado pelo Ministério de Relações Exteriores (Foreign and Commonwealth Office – FCO) e organizações parceiras. Para se candidatar é preciso ser brasileiro; ser graduado e ter, no mínimo, dois anos de experiência de trabalho; nunca ter recebido bolsa financiada pelo Governo Britânico e alcançar os níveis mínimos de proficiência em língua inglesa. Durante a visita a Campo Grande, Edmar Figueiredo dará palestras em universidades particulares, na Uems e na UFMS e fará visitas à Secretaria de Estado de Educação e escolas.

A coordenadora do Programa de Bolsas Chevening, Lara Papesso, da Embaixada Britânica, explica que o objetivo das bolsas é apoiar as prioridades de política externa e alcançar as metas do FCO, por meio da criação de “relações longas e positivas com futuras lideranças”. Edmar completa: “procuramos pessoas que estudem e que voltem ao seu país para aplicar este conhecimento e serem líderes em suas áreas”, destacou.

Natural de Jardim, município do interior de Mato Grosso do Sul, o jornalista Edmar Figueiredo participou do programa em 1995. “Foi uma oportunidade incrível, jamais pensei chegar aonde cheguei. Este programa mudou a minha vida, me transformou em outra pessoa. Nasci em Jardim e hoje tenho uma experiência internacional”, conta ele que, depois da experiência, trabalhou em agências de notícias internacionais e hoje é o presidente da Associação de Imprensa Estrangeira, com sede no Rio de Janeiro (RJ). As inscrições para obter as bolsas podem ser feitas no site www. chevening.org.

Por – Rayani Santa Cruz

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.