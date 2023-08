Dois são presos pela Polícia Federal por comercializar armas na Capital

Duas pessoas foram presas na tarde de ontem (15), em uma ação da Polícia Federal em Campo Grande, contra o comércio de armas e munições. Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão.

Segundo a Polícia Federal (PF), um comércio de pesca foi alvo da operação, onde foi verificado que o estabelecimento comercializada armas e munições. Duas pessoas foram presas e conduzidas à Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul.

