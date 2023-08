Interditada para obras do Lago do Amor, avenida Filinto Müller é reaberta

A avenida Filinto Müller, na altura do Lago do Amor, foi reaberta na manhã de ontem (15), depois de ser interditada para a realização das obras no entorno. A abertura parcial da via, prevista inicialmente para acontecer no domingo (13), foi realizada hoje em razão das condições climáticas.

Conforme informações repassadas pela Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), foi liberada a pista sentido bairro-centro, que estava interditada desde a última quinta-feira (10), para a construção do vertedouro, que serve para controlar a vazão da água do Lago do Amor e evitar transbordamento, como o que provocou a queda de parte da calçada da pista, no sentido centro-bairro.

A previsão é que a obra seja concluída ainda no mês de setembro. Nos próximos dias, técnicos da Sisep devem decidir sobre a liberação da pista no sentido centro-bairro. “Nós vamos avaliar os riscos, temos máquinas pesadas trabalhando aqui, então nossa preocupação é a segurança dos pedestres e condutores, mas tudo isso será avaliado da melhor forma pela equipe da secretaria”, reforça o secretário da Sisep, Domingos Sahib.

Sobre o trecho ainda interditado, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) orienta os condutores a utilizarem rotas alternativas. Para quem segue pela avenida Filinto Müller, no sentido centro-bairro, a Agetran recomenda pegar a avenida George Chaia, rua do Hipódromo e avenida Gabriel Spipe Calarge.

