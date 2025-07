Atleta de Jardim conquista Sul-Americano Wushu Sanda

Vinícius Coelho Ribeiro de 14 anos entrou no esporte há um ano e meio com intenção de ter uma ocupação, revelou-se um atleta habilidoso e que conquistou sua primeira medalha internacional em tão pouco tempo. Nascido em Bonito mas criado em Jardim mostrou seu talento e levou o nome de Jardim e do Mato Grosso do Sul para a Argentina. Vinícius é medalhista de ouro e campeão do Sul-americano!

Com apoio do professor Felipe Taques da Academia Stay Strong assim como o apoio da Tereza Moreira, madrinha deste esporte, contou com o incentivo de abrir uma vaquinha para disputar o Sul-Americano. Juntos com parcerias, rifa e doações o atleta conseguiu aproximadamente R$10 mil que foi usado para ir viajar.

O titulo trouxe a certeza para Vinicius que vale a pena a dedicação ao esporte que trouxe novas possibilidades como também conhecer um país novo e fazer novas amizades dentro do esporte.

– Reconhecimento municipal

A Câmara de Jardim aprovou, por unanimidade, uma Moção de Congratulações e Aplausos ao jovem atleta Vinícius Coelho Ribeiro, de 14 anos, da academia Stay Strong, comandada pelo professor Felipe Taques entregue no último dia 7 de julho. O jovem também recebeu uma moção do deputado Zé Teixeira por representar o Estado e trazer a medalha de ouro.

O motivo? Uma conquista que enche de orgulho não só a cidade, mas todo o estado de Mato Grosso do Sul: Vinícius sagrou-se Campeão Sul-Americano de Wushu Sanda, na categoria infantil até 60kg, em campeonato realizado entre os dias 19 e 23 de junho, em Buenos Aires, Argentina.

Vinícius, que pratica Wushu emocionou-se ao falar sobre a conquista. “Na viagem encontrei nos outros atletas uma família. Foi incrível esta oportunidade. Estou muito feliz com a vitória”, declarou, com humildade e brilho nos olhos.

A trajetória do atleta é acompanhada de perto por seu treinador, Felipe Taques, que tem desempenhado um papel fundamental na formação técnica e emocional dos jovens da academia. A conquista de Vinícius é, para muitos, uma inspiração para a juventude jardinense.

A Câmara Municipal ressaltou que o feito de Vinícius não apenas eleva o nome de Jardim no cenário esportivo internacional, mas também serve de exemplo de superação, disciplina e amor ao esporte. A Moção dada pela presidente Teresa Moreira é um reconhecimento formal e simbólico que expressa o orgulho da cidade por seu campeão.

– A luta marcial “Sanda”

Sanda também conhecido como Boxe Chinês ou ainda Kickboxing Chinês, é uma forma chinesa moderna de combate corpo-a-corpo, um sistema de auto-defesa, e um esporte de combate.

O Sanshou surgiu na metade do Século XX como uma forma “modernizada” e padronizada dos estilos tradicionais de Kung Fu, pelo Exército de Libertação Popular. É uma modalidade que se assemelha com o Kickboxing e Muay Thai, com golpes de socos, chutes, joelhadas e cotoveladas, mas também possuí derrubadas, quedas e arremessos, semelhante ao Judô e Wrestling.

