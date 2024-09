Polícia suspeita de feminicídio após mulher ser encontrada morta em casa na fronteira

Mulher identificada como Leónida Domínguez de Arce, de 63 anos, foi encontrada morta, na manhã desta segunda-feira (16), dentro da própria casa em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, cidade que faz divisa com Ponta Porã, distante 329 quilômetros de Campo Grande.

Por conta dos indícios encontrados na casa, que ainda não foram divulgados à imprensa, a polícia suspeita que seja um crime de feminicídio. O marido da vítima, de 73 anos, é o principal suspeito.

O local foi isolado pelos agentes e investigadores estão a caminho para iniciar os trabalhos de investigação, que podem indicar a causa da morte.

