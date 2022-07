Governador recebe visita cordial da presidente do TRF3

Presidente do TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), a desembargadora federal Marisa Ferreira dos Santos promete mais interação e parcerias na vinda ao Estado nesta terça-feira (12).

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), recebeu a presidente do TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), a desembargadora federal Marisa Ferreira dos Santos que veio em uma visita institucional om a intenção de estreitar os laços e manter um maior diálogo com o MS, afim de dar uma maior representatividade ao Estado.

“Nós estamos iniciando o projeto Presidência Itinerante e o objetivo é vir mais vezes, ter o contato direto com a comunidade local, com os juízes, com as autoridades, as instituições, justamente para incrementar essa aparição de Mato Grosso do Sul como integrante da 3ª região. O tribunal é muito paulista e Mato Grosso do Sul precisa estar mais presente, precisa ser mais conhecido do Poder Judiciário. Essa é a forma que a gente encontrou”, contou a magistrada.

Dentre os assuntos na reunião foi discutida a intenção da implementação de Vara de Justiça Federal no MS.