Prefeitura promove curso de manutenção de computadores focado em hardware

A Prefeitura de Campo Grande vai realizar a 6º edição do curso de Manutenção de Computadores. As inscrições estão abertas. O curso terá início no próximo dia 18 de julho, das 13h30h. Serão 11 dias de aprendizagem em Hardware – parte física dos componentes eletrônicos de um computador, com encerramento no dia 29 de julho.

Os profissionais na área de Tecnologia da Informação podem trabalhar em diferentes setores da economia, desde áreas financeiras, tecnológicas e até áreas de saúde.

As oportunidades estão em organizações públicas e privadas, em bancos, seguradoras, operadoras de telefonia, indústria, hospitais, consultorias. O profissional pode atuar em todas as camadas de uma empresa, ocupando cargos desde consultor até diretor.

Segundo o professor e ministrante Joel Matinez, o curso Manutenção de Computadores oportuniza aos jovens, com qualificação e orientação de inserção nas áreas de TI. “O objetivo é qualificar e levar para o mercado de trabalho mão de obra especializada”, destacou.

Para a jovem Karen Domingues da Silva, 21 anos, o curso de Manutenção de Computadores mostra como é simples o Hardware. “O professor Joel explicou de uma forma muito prática como identificar, desmontar e substituir uma peça do componente eletrônico”, comentou.

Serviço

O curso será na sede da Sejuv, localizada na Rua 25 de Dezembro, 924 – 3° andar, Edifício Marrakech. A oficina será oferecida em parceria da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) com a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec). Mais de 100 pessoas já foram capacitadas.

Informações e inscrições podem ser feitas pelo telefone (67) 3314-3577 ou pelo whatsApp (67) 99302-5275.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

