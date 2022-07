Cristiano Ronaldo é oferecido ao PSG

Cristiano Ronaldo, atualmente no Manchester United, foi oferecido ao PSG, porém o clube francês recusou a oferta. O ocorrido pode ter frustrado alguns fãs que desejavam ver um trio de ataque formado por Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo.

Em 2016, o PSG tentou a contratação de CR7, após a saída de Ibrahimovic, e chegou a cogitá-lo quando o atacante estava na Juventus. No entanto, a nova gestão do futebol quer adotar uma nova mentalidade no projeto esportivo da equipe. Portanto, a equipe busca jogadores jovens, que ofereçam um retorno em possíveis vendas no futuro.

Em recentes entrevistas, Nasser al-Khelaïfï afirmou que “não quer ser mais chamativo” e indicou que não pretende mais ir atrás de contratações tão expressivas no time. Enquanto isso, Cristiano Ronaldo busca uma saída do Manchester United.

Cristiano Ronaldo pediu para sair

Cristiano Ronaldo solicitou ao Manchester United que o liberasse caso ele receba alguma proposta. O motivo seria que o jogador ainda quer jogar a próxima Champions League. Na última temporada, o clube Inglês não conseguiu o acesso ao campeonato, apenas para a Liga Europa, o que frustrou o atleta.

O astro português acredita que ainda pode atuar mais três ou quatro anos como um dos craque da competição.

Após o retorno dos jogadores para a pré-temporada, o atleta não compareceu ao treinos, o que reforçou o desejo do jogador em sair da atual equipe.

Desde que a notícia sobre seu pedido de saída do United veio à tona, o português foi ligado a negociações com o Chelsea e até o Barcelona. O empresário Jorge Mendes vai atrás dos poucos clubes que poderiam arcar com os cerca de 30 milhões de euros (R$ 163,7 milhões) anuais de salários do craque.

