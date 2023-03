Na Alemanha, dupla de MS luta com seleção júnior

Equipe feminina conta com judocas do Estado, para disputas na Alemanha

As atletas Milena Demarco e Maria Júlia Siqueira fazem parte da seleção brasileira sub-21, que disputa a primeira competição do ano, neste fim de semana. Ao todo, 41 judocas disputarão torneios em Bremen (masculino) e em Bad Blankenburg (feminino).

Ambas da academia Moura, de Campo Grande, Milena e Maria Júlia participarão com a seleção júnior do torneio Sub-21 de Bad Blankenburg. O time das mulheres tem na comissão técnica: Marcus Agostinho, Raquel Silva, e Rafael Garcia.

Segundo a CBJ, este é o primeiro teste para as brasileiras e os brasileiros contra os principais judocas da classe, que podem vir a competir no Campeonato Mundial Júnior deste ano, que acontecerá em Coimbra, Portugal, no período de 4 a 8 de outubro.

A CBJ prevê, ainda, levar a seleção júnior a outras duas etapas internacionais antes do mundial: Copa Europeia Sub-21 de Graz, na Áustria, e a Copa Europeia Sub-21 de Berlim, na Alemanha.

Os torneios de Bremen e Bad não integram o Circuito Mundial IJF, pois são eventos promovidos de forma independente, pela Alemanha. Por isso, não contam pontos para o Ranking Mundial IJF. Mas, a CBJ considera essas competições para o seu ranking nacional sub-21, que define os selecionados para representar a seleção júnior, nas próximas etapas.

Em Bad Blakenburg, onde acontece o torneio feminino, a competição começa amanhã (25), às 3h30 (de MS). No dia seguinte, a partir das 4h, acontece os combates no masculino, em Bremen.

Confira a delegação feminina:

57 kg — Milena Demarco (Associação Desportiva Moura/FJMS);

63 kg — Maria Júlia Moreira (Associação Desportiva Moura/FJMS);

48 kg — Nicole Rodrigues (Espaço Marques Guiness/ FEMEJU-DF);

48 kg — Rafaela Batista (Instituto Santa Cruz/FJERJ);

52 kg — Fabiane Pires (Judô Ivan Pena/ FEMEJU-DF);

57 kg — Beatriz Comanche (Umbra-Vasco/FJERJ);

57 kg — Bianca Reis (Academia Corpo e Arte/FEMEJU-DF);

57 kg — Layla Belarmino (Minas Tênis Clube/FMJ);

57 kg — Sarah Souza (E.C. Pinheiros/FPJ).

Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado do MS.

