Governador prestigia lançamento do Guia Ilustrado dos Peixes do Pantanal

O Governador Reinaldo Azambuja (PSDB), esteve presente nesta sexta-feira (11), no lançamento do Guia Ilustrado dos Peixes do Pantanal e Entorno escritos por Heriberto Gimenes Junior e Ricardo Rech, biólogos do Imasul (Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), que aconteceu no Bioparque Pantanal.

Azambuja, salientou que o livro é uma ferramenta de conservação e educação ambiental. “O trabalho realizado por esse grupo mostra a importância da pesquisa, com 54 espécies que não estavam identificadas nos anuários anteriores e apareceram agora nessa nova publicação. É um livro importante para conhecimento e preservação de espécies e para ter um mapa do bioma Pantanal com todos os peixes”, disse.

A obra foi escrita a partir da experiência de quarentena dos peixes e do trabalho de expedições, coleta e observação de espécies na Bacia do Alto Paraguai, que hoje povoam o maior aquário de água doce do planeta. “Tivemos mais de 60 pontos de coleta, 67 expedições e mais de 200 dias em campo”, explicou Heriberto, que também é coordenador do Laboratório de Ictiologia do Imasul. O livro traz informações sobre taxonomia (classificação e descrição das espécies), manejo, reprodução, bem-estar, nutrição e sanidade dos peixes de água doce.

O ineditismo está mais do que presente no trabalho. Além da descoberta de espécies até então desconhecidas, o estudo também resultou na reprodução de vários peixes, sendo que algumas dessas espécies nunca haviam se reproduzido em cativeiro. “Nós tivemos a reprodução de 73 espécies de peixes. Nenhum lugar do mundo tem isso. Muitos peixes que estão aqui, no Bioparque Pantanal, nasceram no nosso Laboratório de Ictiologia”, explicou o biólogo.

O secretário Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) explicou que o trabalho de pesquisa surgiu a partir de um problema: o que fazer com os peixes em quarentena até a conclusão do Aquário do Pantanal (hoje Bioparque).