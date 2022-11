Enem: Aulões nas vésperas da prova misturam conteúdo com descontração

Amanhã (13) acontecerá o primeiro dia de provas do Enem 2022, que abordará questões de ciências humanas e suas tecnologias e redação, e algumas escolas de Campo Grande investiram pesado nos aulões, que, além de palestras motivacionais, contaram com momentos de diversão e descontração para os alunos do terceiro ano do Ensino Médio. Só em Mato Grosso do Sul, 42.347 pessoas se inscreveram neste ano para realizar as provas impressas e outras 1.243 a versão digital.

No Colégio Nota 10, a palavra de ordem foi a saúde mental, a importância de deixar os alunos relaxados para conseguirem focar e terem um melhor desempenho no dia da prova. A escola investiu em um dia de descanso, palestras motivacionais, música ao vivo, sessão de ioga e até mesmo uma alimentação diferenciada para os alunos.

O diretor do local, Patrick Quadros, explicou ao jornal O Estado que é importante dar um apoio, além de toda a atividade pedagógica. “A ideia agora é cuidar dessa parte emocional, do psicológico deles, para que esse aluno vá bem na prova”, disse.

Quem aprovou a programação foi Rodrigo Carvalho, aluno da 3ª série do Colégio Nota 10. “Para mim como estudante a maior importância do aulão foi que além deles reforçarem o quanto que a prova é importante para gente, foi essencial para que a gente pudesse esquecer um pouco da pressão que o Enem tem para nós, é uma prova muito esperada desde o início do ano e foi importante pra gente poder aproveitar este momento com os nossos colegas, o ioga ajudou a ter um momento de paz e a comida foi legal para ter a interação e convivência que algumas vezes falta nessa reta final”, destacou.

Já no Colégio Harmonia Bilíngue, os alunos tiveram uma noite de descontração na última quinta-feira (10), quando os professores se fantasiaram de personagens da Semana de Arte Moderna como A Boba – Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade, os alunos também capricharam nas fantasias e aproveitaram o evento.

Confira as orientações para o exame

É importante que os candidatos se atentem a algumas medidas que devem ser evitadas no dia da prova, como, por exemplo, nos horários de fechamento dos portões: em Mato Grosso do Sul os portões dos locais de prova abrem às 11h e fecham às 12h (horário de MS). As provas começam às 12h30 e o uso de máscara de proteção facial, que na última edição foi obrigatório, agora segue sendo permitido, mas deixa de ser obrigatório nos estados e municípios onde é liberado em locais fechados.

Os estudantes podem levar garrafas de água e lanches como chocolates, salgadinhos e frutas, por exemplo. O edital ressalta, porém, que quem não permitir que o fiscal vistorie o alimento pode resultar em eliminação. O local onde a prova será feita pode ser conferido no Cartão de Confirmação de Inscrição, na Página do Participante. De acordo com o edital, para a identificação os participantes devem apresentar documentos originais, com foto. Entre as identificações aceitas estão a Carteira de Identidade, a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), o Passaporte e a Carteira de Trabalho, desde que emitida após 27 de janeiro de 1997.

