Ex-vereador é executado com mais de 30 tiros na fronteira

Mario Werner Niz Echagüe, ex-vereador de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Mato Grosso do Sul, foi executado a tiros na noite desta sexta-feira (12). Ele teria sido morto com pelo menos 30 disparos de arma de fogo.

A vítima estava em frente a um bar, propriedade da irmã, realizando o consumo de bebidas alcoólicas na companhia de parentes e do filho, quando duas pessoas ainda não identificadas, chegaram em um carro, da marca Toyota e começaram a atirar, de acordo com Oscar Cuevas, chefe da esquadra da polícia jurisdicional.

O político caiu no chão e os suspeitos desceram do carro para efetuarem mais disparos em direção a cabeça da vítima. Ele morreu na hora e o filho não foi atingido. Os pistoleiros fugiram do local após o crime.

Policiais da sexta delegacia de Polícia Jurisdicional estiveram na cena do crime e coletaram pelo menos 20 cápsulas deflagradas, de arma possivelmente calibre 9 milímetros. Ainda não se sabe as motivações para o crime e nem os possíveis envolvidos. O caso será investigado pela Polícia Nacional.

Mário Niz atuou como vereador em Pedro Juan Caballero nos períodos de 2006-2010, 2010-2015 e 2015-2021, sendo filiado ao PLRA (Partido Liberal Radical Autêntico). Em 2015 ele teria sido investigado como um dos chefes do tráfico de armas entre o Brasil e Paraguai, mas negou as acusações.

