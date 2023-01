Governador participa de reunião com 27 governadores em Brasília

O presidente Lula, a presidente do STF e do Senado e Câmara Federal que reuniu os 27 governadores do país Reunião para tratar os encaminhamentos diante do momento que o país vive diante da destruição, e o governador Eduardo Riedel (PSDB), que defende a evolução do Estado esteve presente na última segunda-feira (9).

“Realmente impressiona muito o que vemos aqui a depredação dos prédios que representa os três poderes. Quero ratificar que sou totalmente contra o que ultrapassa que deprede seja patrimônio publico ou privado e vale para qualquer ordem. No MS vamos zelar para pacificação em qualquer área. Não cabe direita ou esquerda. Temos uma avenida que podemos caminhar em qualquer via mas dento da legalidade e seguir que o povo do Matogrosso do Sul tenha os benefícios valendo o debate.”, defende Riedel.

“Compartilho com vocês um pouco do que foi a reunião nesta noite, durante o Fórum de Governadores, que debateu os atos ocorridos em Brasília no domingo.”, postou o governador.

