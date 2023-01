Pessoas privadas de liberdade realizam provas do Enem nesta terça-feira

O Enem PPL (Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade) e a reaplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2022 começam nesta terça-feira (10). O segundo dia de prova acontece na quarta-feira (11).

Nesta edição, 1.589 custodiados da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) de Mato Grosso do Sul estão inscritos. O exame será aplicado em 39 unidades prisionais estaduais.

De acordo com os dados da Agepen, o total de participantes neste ano em presídios estaduais é 51% superior ao registrado em 2022, que registrou 1.050 inscrições. A agência penitenciária aponta que o aumento no número de candidatos é reflexo de como o MS tem avançado nas ações de educação prisional, que visam a reinserção do privado de liberdade ao convívio social e a redução dos índices de criminalidade.

Além da capital, as provas serão realizadas em unidades penais de Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Paranaíba, Bataguassu, Amambai, Aquidauana, Cassilândia, Jardim, Rio Brilhante, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste, Jateí, Coxim, Caarapó, Ivinhema, Nova Andradina, Naviraí e Dois Irmão do Buriti.

Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o Enem PPL, aplicado desde 2010, tem o mesmo nível de dificuldade do exame regular.

Reaplicação

No Mato Grosso do Sul, foram contabilizadas 22 inscrições para reaplicação do Enem. Essa prova é ofertada a candidatos que tiveram algum problema logístico no dia da aplicação regular do exame ou que estavam acometidos por doenças infectocontagiosas tiveram os pedidos de reaplicação aprovados pelo Inep.

Os participantes que solicitaram a reaplicação do primeiro dia de prova resolverão questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. Ao todo, serão cinco horas e trinta minutos de aplicação.

No primeiro dia, os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h. Os participantes começarão as provas às 13h30 e terão até as 19h para concluir, no tempo regular. Toda a reaplicação ocorrerá no horário de Brasília.

O inscrito deve apresentar, obrigatoriamente, a via original de documento de identificação oficial com foto.Também serão aceitos documentos digitais como e-Título, CNH digital e RG digital, desde que sejam apresentados nos aplicativos oficiais. Capturas de tela e fotografias do documento não serão aceitas.

