Operário esteve no caminho em ano que Dinamite explodiu

Craque brasileiro fez um dos gols do Vasco na campanha do Nacional de 1974

Roberto Dinamite balançou quatro vezes a rede do Operário em sua carreira. Um desses gols foi durante o Brasileiro de 1974, ano em que terminaria como artilheiro e campeão brasileiro. O ex-jogador e ídolo do futebol brasileiro morreu domingo (8), aos 68 anos, em decorrência de um câncer de intestino.

Há 48 anos, dia 29 de junho de 1974, pela segunda fase do Brasileiro desse ano, no Estádio de São Januário, o craque, então com 20 anos, marcou na etapa final o segundo gol vascaíno, na vitória por 3 a 0. Fred havia aberto o placar, e Jaílson completou o placar para o time do técnico Mário Travaglini. O forte elenco do Cruz-Maltino entrou em campo com: Andrada; Alfinete, Joel Santana, Fred e Miguel; Fidélis; Zanata, e Alcir; Jaílson, Jorginho Carvoeiro, e Roberto Dinamite.

Já o Galo, do técnico Diede Lameiro, tinha: Jair; Maurício, Fio, Manelão e Marião; Natálio, Nenê, Zé Carlos e Zé Ito; Toninho Guerreiro e Paraná.

Dinamite seria algoz do Galo ao menos em mais duas oportunidades, de acordo com levantamento feito pela UFPR (Universidade Federal do Paraná). Em 8 de dezembro de 79, também pelo Brasileiro, marcou duas vezes na goleada por 4 a 0. No ano seguinte, exatos seis anos depois do título de 74, fez um dos gols em nova vitória por 4 a 0, dessa vez, em jogo amistoso.

O maior artilheiro em campeonatos brasileiros não balançou a rede em outro confronto marcado pela curiosidade. Em 6 de março, foi um dos jogadores presentes no gramado do Morenão em partida diante do Operário, em Campo Grande – dessa vez vencida pelos donos da casa por 2 a 0 –, marcada pela suposta aparição de um ovni (objeto voador não identificado).

Rival do Operário, o Comercial também foi vazado pelo ídolo vascaíno. Era 17 de outubro de 1973, e o atacante, nascido em Duque de Caxias (RJ), marcou o gol de empate diante do Colorado, no Morenão. Gil, artilheiro do Alvirrubro, havia aberto o placar.

O primeiro e o último gol

Em sua carreira marcada por profusão de gols, Carlos Roberto de Oliveira anotou seu primeiro tento em 1971, aos 17 anos. Ainda sub-20, marcou diante do Bonsucesso pelo Carioca, na vitória por 2 a 0. No mesmo ano, faria um dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o Inter, pelo Brasileiro.

Seu último gol foi em 26 de outubro de 1992, sempre com a camisa do Vasco, em placar que terminou em 1 a 0 sobre o Goytavaz, pelo Estadual.

Roberto Dinamite teve duas passagens de longa duração no Vasco como jogador. A primeira entre 1971 e 1979, e depois, a segunda, entre 1980 e 1992, que o alçaram ao patamar de ídolo.

O ex-atacante ainda jogou no Barcelona, da Espanha (1979/80), na Portuguesa-SP (1989) e no Campo Grande-RJ (1991), antes de encerrar definitivamente a carreira no Vasco. Em 2008 retornou ao clube cruz-maltino para uma nova função, a de presidente. Foi reeleito em 2011 e permaneceu até 2013.

Dinamite teve passagens na seleção brasileira entre 1975 e 1984, sendo convocado para as Copas do Mundo de 1978 e 1982, além das edições de 1975 e 1983 da Copa América, e das Olimpíadas de 1972.

Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado do MS.

Confira mais a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.