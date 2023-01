Armas e drogas motivaram a perseguição na Nhá Nhá

O Delegado Alberto Carneiro da Cepol falou sobre a perseguição na Vila Nhá Nhá ocorrida na tarde de ontem (17), que terminou com o motorista do carro perseguido, morto.

O batalhão do Choque recebeu a ocorrência do carro e moto que estariam negociando armas e drogas. Os policiais tentaram deter o motociclista que escapou e o veículo Honda Civic acabou cercado quando houve a troca de tiro que atingiu o motorista que tentou deixar o carro e fugir e foi baleado.

Sem muita informação o delegado resumiu o caso e falou sobre a ocorrência. “O motorista não foi identificado ainda e foi socorrido com vida. Tinha uma moto que fugiu. Droga e três armas foram apreendidas com o envolvido, e a viatura acabou atingida com dois tiros”, explicou o delegado.

Os vizinhos contaram que o motorista tentou fugir da policia quando foi alvejado por 30 tiros. O homem tentava entrar em uma casa para escapar quando foi atingido.

