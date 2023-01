Candidatos à Mesa da Alems devem articular postos, diz Riedel

Com tucanos em disputa por cargos na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, o governador Eduardo Riedel disse nessa terça-feira (17), após coletiva de imprensa na Governadoria, que trata todos os concorrentes de forma igualitária, isonômica, e que os postulantes terão de se articular para conquistar os postos.

O PSDB deve se reunir dia 23 de janeiro para tentar manter uma chapa consensual, já que falta pouco mais de dez dias para a eleição da Mesa Diretora. Pela disputa ao cargo de presidência estão os deputados: Mara Caseiro e Zé Teixeira, do PSDB, e Gerson Claro, do Progressistas, que tem apoio da maioria, e deve ser o eleito. Já pela primeira-secretaria estão na disputa Jamilson Name e Paulo Corrêa, ambos do PSDB.

O posto terá disputa um tanto acirrada, já que a Casa de Leis meio que está dividida entre a dupla. De uma lado, o deputado Paulo Corrêa, figura mais velha, que já esteve no cargo e ocupou a presidência por duas vezes. Do outro lado, o deputado Jamilson, mais jovem e com ideias de oxigenação de poder. Ele diz que não pretende abrir mão do posto.

O ex-secretário estadual de Infraestrutura Renato Marcílio será o novo presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul). Ele assumirá o posto de Walter Carneiro Júnior, que está no cargo desde janeiro de 2019. De acordo com o governador Eduardo Riedel (PSDB), o mandato do Conselho da Sanesul vence no dia 21 de janeiro e o nome de Marcílio será encaminhado ao Conselho de Administração para aprovação. A reunião do conselho acontecerá na próxima semana.

Riedel afirmou ainda que Walter Carneiro Júnior tem ajudado no processo de transição e que eles estão conversando sobre como ele pode contribuir. Renato Marcílio já havia assumido como secretário de Infraestrutura em abril de 2020, no lugar de Riedel, que deixou o governo para disputar as eleições. Antes disso, em fevereiro, ele havia sido nomeado adjunto na extinta Seinfra, no lugar de Pedro Arlei Caravina (PSDB), que também deixou o cargo para disputar as eleições.

Já Walter Carneiro Júnior deixou a diretoria da Sanesul em abril de 2020 para disputar as eleições para deputado federal, mas não foi eleito. Articulações para cargos no governo de Eduardo Riedel (PSDB) expuseram racha entre lideranças do PT de Mato Grosso do Sul. Apesar das desavenças internas, o Partido dos Trabalhadores realizou reunião ontem (17), e por voto da maioria foi decidido que o partido, enfim, vai integrar a base do governo e liberar quem não se sentir confortável.

Contrária à adesão à base do governo, a deputada federal Camila Jara, que toma posse na Câmara em 1° de fevereiro, emitiu nota oficial sobre o posicionamento. A atitude da deputada vem após o governador publicar no último sábado (14) que disponibilizaria a Defensoria Pública em defesa dos presos sul-mato-grosse.

Questionado sobre se iria intervir de alguma maneira ou dar apoio a algum deputado específico para ocupar os cargos, Riedel disse que de certa forma ficará isento. “Neste momento é natural que haja essa discussão, é assunto da Assembleia. Os pré-candidatos, tanto a presidência quanto para primeira-secretaria, são aliados. A gente não tem alguém de fora da base buscando esse espaço.” Porém, o governador também pontua que a disputa está sendo feita entre aliados, por isso cada um deles terá de demonstrar sua capacidade para conquistar o cargo. “Como aliados, a gente tem tratado todos de maneira isonômica. Igual. E é a capacidade, habilidade e empatia que cada um desses pré-candidatos vai ter de ter com os pares. O governo está acompanhando, mas respeitando todos os pré- -candidatos.” Sobre as articulações, o deputado Jamilson Name, que está em período de folga, confirmou ao jornal O Estado, que o PSDB se reunirá na próxima segunda-feira (23) para discutir a questão dos cargos da Mesa Diretora da Assembleia em conjunto. Por meio da assessoria, a deputada Mara Caseiro informou que continua com a intenção de disputar a presidência.

Ela foi a mais votada entre os parlamentares e defende sua candidatura pela oxigenação de poder, por ser um fato histórico, já que seria a primeira mulher a comandar a Alems, e pela representatividade. A eleição da Mesa Diretora da Alems é geralmente feita de forma consensual entre os parlamentares com chapa única na disputa.

A reunião do PSDB será realizada justamente para acertar as posições e composição dos deputados que estão dispostos a concorrer. Os reeleitos e eleitos nas eleições de 2022 tomam posse em 1° de fevereiro, data em que a Mesa Diretora do biênio 2023/2024 também será escolhida.

