BBB 23: Fred Nicácio e Marília, Key e Gustavo são os primeiros emparedados da edição

A nova edição do BBB (Big Brother Brasil) 2023 já tem os “emparedados” da edição: Fred Nicácio e Marília, Key e Gustavo. A formação do paredão foi realizada no domingo (22) e nesta edição promete algumas surpresas.

De início, a dupla de Anjos Aline Wirley e Bruno imunizaram Cara de Sapato e Amanda, que ficaram impedidos de serem votados pela casa. Em seu discurso, Bruno disse que a escolha de imunidade foi estratégia de jogo “Nós entramos num consenso, desde ontem conversamos muito, queríamos dar esse anjo para várias duplas. Pensamos em estratégia de jogo, e nos defender, então queremos imunizar Amanda e Sapato”.

Em seguida, as líderes Bruna Griphao e Larissa indicaram Key Alves e Gustavo, após tensões entre os quatro durante a semana. Nesta edição o quarto do líder além de mostrar cenas da casa, também conta com a opção de áudio, e a dupla conseguiu “pegar” o momento em que Key falava mal de Bruna, o que gerou conflitos.

A dupla mais votada pela casa foi Fred Nicácio e Marília, que tiveram direito ao voto contragolpe, puxando mais dois brothers para a berlinda, que foram Gabriel Tavares e Paula, que foram disputar a prova Bate e Volta.

Na prova, Gabriel e Paula levaram a melhor e conseguiram se salvar. Os telespectadores agora precisam votar em qual dupla irá para o Quarto Secreto, e a mais votada irá para o local na terça-feira (24), onde outra votação será aberta. O mais votado da dupla no Quarto Secreto voltará imune para a casa na próxima quinta-feira (26) e o menos votado será eliminado do BBB 23.