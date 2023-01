Acidente em curva de estrada deixa uma vítima fatal e uma criança ferida

Eliete Feitosa Lourenço, de 58 anos, morreu após sair da pista e colidir em uma árvore, em uma estrada municipal entre o município de Costa Rica, localizado a 336 km da capital, e o Distrito de Laje. O acidente ocorreu na tarde do último domingo (22).

Conforme apuração do jornal MS Todo Dia, o acidente automobilístico ocorreu por volta das 15h40. De acordo com informações policiais, o condutor do veículo, de 50 anos, estava em alta velocidade e alcoolizado. Em um determinado momento, perdeu o controle da direção e saiu da pista, vindo a bater em uma árvore.

Dentro do veículo, estavam duas mulheres, o motorista e o filho do motorista, que tem oito anos de idade. Eliete, conhecida na região como “Tininha do Bar”, estava sentada no banco de trás do veículo, sem cinto de segurança; e morreu no local.

O Corpo de Bombeiros compareceu ao local e prestou os primeiros socorros às vítimas que foram encontradas no solo, com diversas lesões. Os três feridos foram encaminhados para a Fundação Hospitalar de Costa Rica.

A Perícia Civil e Polícia Civil também compareceram ao local do acidente. O motorista foi preso em flagrante, sem fiança, de acordo com o Delegado Jhonny Garcia Trindade.

O velório de Eliete acontece nesta segunda-feira (23), às 11h, na Veladoria Municipal de Costa Rica. O sepultamento será no mesmo dia, às 17h, no Cemitério Municipal Divino Pai Eterno.

Com informações do jornal MS Todo Dia

