Governador deverá decidir tucano para vaga da Assembleia

Os deputados estudais eleitos em outubro 2022 serão empossados no dia 02 de fevereiro, quando a Mesa diretora da Assembleia será definida. O impasse é o nome do candidato a primeiro secretário que deverá ficar com o PSDB e o governador Eduardo Riedel terá que dar o seu aval a um dos tucanos que estão de olho na cadeira que são: o atual presidente Paulo Correa e o novato Jamil Name que não abre mão da vaga.

A presidência já está definida com a ocupação do deputado do PP, Gerson Claro, como indica após uma reunião da senadora Tereza Cristina com o governador Eduardo Riedel no fim de 2022.

Riedel não pretendia interferir mas no caso do partido ele terá que escolher um dos nomes que pleiteiam a vaga.

