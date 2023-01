Pancadas de chuvas estão previstas na tarde desta terça

Chuvas isoladas são esperadas na tarde desta terça-feira (10), na Capital. Na principal avenida da Capital, Afonso Pena o tempo já está fechado nesta tarde e pronto para chover a qualquer minutos.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), as instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao avanço de cavados, aliado a disponibilidade de umidade e aquecimento diurno.

A temperatura mínima deve ficar na casa dos 20º e máxima de 30º graus, segundo Cemtec a chuva será rápida, pancadas ao longo da tarde.

As chuvas variam de intensidade moderada a forte e podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

