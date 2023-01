Para evitar colisão, mulher capota carro que pega fogo e deixa passageiro em estado grave

Veículo modelo Chevrolet Spin pegou fogo após capotar, na madrugada de ontem (9), no KM 69 da MS 377, entre as cidades de Água Clara e Inocência. Um homem de 48 anos que estava no veículo ficou em estado grave e precisou ser socorrido ao Hospital Municipal da cidade. O acidente aconteceu a 331 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o site Rádio Caçula, a condutora, uma mulher de 44 anos, teve escoriações leves pelo corpo. Segundo a polícia, a PMR (Polícia Militar Rodoviária)foi acionada, mas ao chegar no local encontrou apenas o carro tombado às margens da rodovia.

Já no hospital os médicos informaram a PM de que a vítimas que estava como passageiro no veículo teve parte do corpo queimado.

Aos policiais, a mulher contou estar dirigindo sentido Água Clara e Inocência, quando em uma curva, foi fechada por outro carro que tentava ultrapassar de forma indevida uma carreta. Para evitar a colisão, ela saiu com o veículo da pista e acabou perdendo o controle.

O carro capotou e em seguida pegou fogo. Ela não detalhou quem prestou socorro para os dois e como eles saíram do veículo.

O carro ficou destruído às margens da rodovia e o caso registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas.